Contexte politique

Est-ce que l'artiste Bad Bunny dénoncera les politiques migratoires du président Trump lors de son spectacle de la mi-temps dimanche?

Après que plusieurs artistes aient dénoncé les politiques migratoires du gouvernement lors de la cérémonie des Grammys, les yeux sont maintenant rivés vers le chanteur portoricain, qui pourrait profiter d'une des plus grandes tribunes télévisuelles en Amérique pour lancer un message politique.

Écoutez Henri Arnaud en direct de Los Angeles discuter des festivités du 60e Super Bowl avec la chroniqueuse Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.

De son côté, le chanteur country Luke Combs se retire de la programmation du Super Bowl à quelques jours du plus grand événement sportif américain, évoquant des raisons familiales. Ce dernier sera remplacé par Zach Bryan.