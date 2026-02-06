Course à la CAQ

Le candidat à la chefferie de la Coalition Avenir Québec, Bernard Drainville, réitère son appui au projet de troisième lien entre Lévis et Québec.

Pour rappel, le budget cible pour ce projet polarisant devrait se situer entre sept et onze milliards de dollars.

Écoutez Bernard Drainville discuter du projet de troisième lien et de la course à la chefferie de la CAQ, vendredi, au micro de Philippe Cantin.