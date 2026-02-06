Course à la CAQ

Le candidat à la chefferie de la Coalition Avenir Québec, Bernard Drainville, réitère son appui au projet de troisième lien entre Lévis et Québec.
Pour rappel, le budget cible pour ce projet polarisant devrait se situer entre sept et onze milliards de dollars.
Écoutez Bernard Drainville discuter du projet de troisième lien et de la course à la chefferie de la CAQ, vendredi, au micro de Philippe Cantin.
«C'est dans l'intérêt de tous les Québécois que la deuxième zone économique en importance ne soit pas un jour paralysée. C'est dans l'intérêt de notre région, mais aussi dans l'intérêt du Québec que l'on s'assure donc de dédoubler le pont Pierre-Laporte. Ça devient un enjeu très sensible et très pressant pour les gens de la région.»
Autres sujets abordés
- Ses commentaires envers son adversaire Christine Fréchette.