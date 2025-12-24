Victoire 6-2 face aux Bruins

Les Canadiens de Montréal ont remporté par la marque de 6-2 leur match mardi soir face aux Bruins à Boston.
Écoutez le chroniqueur sportif Louis Jean brosser le portrait de cette rencontre, mercredi, au micro de Louis Lacroix.
«Josh Anderson a voulu envoyer un message dès le départ en jetant les gants. Ça a donné le ton un peu à cette rencontre qui a été très, très serrée. Ça a été un très, très bon match. Le Canadien tirait de l'arrière 2 à 1, cinq buts consécutifs, puis ils ont pris le contrôle de cette rencontre. Jacob Fowler aussi, clairement, est en train de laisser sa carte de visite pour dire : moi, je suis prêt!»