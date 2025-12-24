Chronique politique : chefferie du PLQ

Les règlements entourant la course à la chefferie du parti libéral du Québec ont été dévoilés mardi.

Les candidats auront notamment du 12 janvier au 13 février pour se lancer dans la course. Si plusieurs personnes posent leur candidature, le nom du prochain chef du PLQ sera connu le 14 mars prochain.

