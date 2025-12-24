 Aller au contenu
Chronique politique : chefferie du PLQ

«Ça s'annonce probablement comme un couronnement pour Charles Milliard»

par 98.5

Entendu dans

Lacroix le matin

le 24 décembre 2025 07:22

Avec

Louis Lacroix
Louis Lacroix
Christine St-Pierre
Christine St-Pierre
Les règlements entourant la course à la chefferie du parti libéral du Québec ont été dévoilés mardi. / Joel Ryan / La Presse canadienne

Les candidats auront notamment du 12 janvier au 13 février pour se lancer dans la course. Si plusieurs personnes posent leur candidature, le nom du prochain chef du PLQ sera connu le 14 mars prochain. 

Écoutez la chroniqueuse politique Christine St-Pierre aborder le sujet mercredi, au micro de Louis Lacroix.

«Ça s'annonce probablement comme un couronnement pour Charles Milliard. Beaucoup de gens se manifestent et lui indiquent à quel point il était important qu'il se présente, qu'il lève la main. Il a beaucoup d'appuis.»

Christine St-Pierre

