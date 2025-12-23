Jacob Fowler sensationnel

Ce qui a été digne d'un match de séries éliminatoires durant 40 minutes s'est transformé en réveillon de Noël au dernier tiers pour les hommes de Martin St-Louis, mardi soir, à Boston.

Une poussée de quatre buts en troisième période a propulsé les Canadiens de Montréal à un triomphe sans appel de 6-2 contre les Bruins avant la pause de Noël.

Zachary Bolduc (10e), Cole Caufield (18e), Nick Suzuki (11e) et Juraj Slafkovsky (11e) ont touché la cible en cinq minutes et 18 secondes pour faire basculer la rencontre en faveur du Tricolore (20-12-5, 45 points).

Samuel Blais (2e) et Ivan Demidov (9e, un but phénoménal) avaient compté pour les Canadiens lors des deux premières périodes âprement disputées durant lesquelles Jacob Fowler a effectué une foule d'arrêts spectaculaires aux dépens des joueurs des Bruins (20-17-1, 41 points) qui ont été indisciplinés au possible.

Deux des buts des Canadiens ont été inscrits en avantage d'un ou de deux hommes. L'entraîneur des Bruins n'a pas aidé sa cause en demandant une contestation sans fondement après le but de Bolduc, ce qui a placé le Tricolore en avantage numérique. Et il n'a pas raté son coup, plaçant le match hors de portée de l'équipe locale.

Lane Hutson et Noah Dobson obtiennent tous deux trois mentions d'aide, tandis que Demidov, Suzuki et Slafkovsky ajoutent une assistance. Fowler a repoussé 26 des 28 rondelles dirigées vers lui. Phillip Danault n'a pas récolté de point, mais il a bien fait à son retour dans l'uniforme Bleu-Blanc-Rouge.

Marat Khusnutdinov (5e) et Alex Steeves (8e), lors d'un jeu de puissance, ont marqué les buts des Bruins. Jeremy Swayman a fait face à 29 tirs.

Les Canadiens seront à Tampa, dimanche, pour affronter le Lightning.

Furieux combat

Il n'y a que trois secondes d'écoulées lorsque Josh Anderson et Tanner Jeannot jetent les gants et se livrent un furieux combat. Le ton est donné. Le Tricolore a droit à en jeu de puissance quelques secondes plus tard, mais les Bruins résistent.

Jacob Fowler sauve ensuite les meubles, à la suite d'un revirement, face à David Pastrnak.

Puis, deuxième combat de la soirée, celui-là, entre Arber Xhekaj et Nikata Zadorov. Très partagé et très violent, comme le premier.

À leur tour, les Bruins ne profitent pas d'une supériorité numérique et quelques instants plus tard, placé derrière le filet, Samuel Blais décoche un tir d'un angle impossible qui est dévié par un défenseur des Bruins et qui se retrouve derrière Jeremy Swayman, à 11:08.