Hockey
Quatre buts en troisième période

«Le cadeau de Noël est arrivé plus de bonne heure que prévu» -Martin St-Louis

par 98.5 Sports

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 23 décembre 2025 22:42

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Martin McGuire
Martin McGuire

et autres

«Le cadeau de Noël est arrivé plus de bonne heure que prévu» -Martin St-Louis
Nick Suzuki, Juraj Slafkovsky et Cole Caufield célè / AP/Charles Krupa

Écoutez le sommaire de Martin McGuire de la victoire des Canadiens contre les Bruins et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis.

Les déclarations de Martin St-Louis:

  • «C'était un match des séries: intensité dès le départ»;
  • «J'ai aimé notre combativité ce soir»;
  • «Le cadeau de Noël est arrivé un peu plus de bonne heure que prévu. C'est rare que tu scores quatre buts en troisième. J'ai aimé l'engagement des boys»;
  • Phillip Danault: «Très, très responsable. Il peut tuer les punitions. Tu vois que c'est un vétéran et il a l'expérience contre les gros joueurs»;
  • «(Fowler) a été bien calme. Il nous a aidé.»

