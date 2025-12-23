Quatre buts en troisième période

Écoutez le sommaire de Martin McGuire de la victoire des Canadiens contre les Bruins et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis.
Les déclarations de Martin St-Louis:
- «C'était un match des séries: intensité dès le départ»;
- «J'ai aimé notre combativité ce soir»;
- «Le cadeau de Noël est arrivé un peu plus de bonne heure que prévu. C'est rare que tu scores quatre buts en troisième. J'ai aimé l'engagement des boys»;
- Phillip Danault: «Très, très responsable. Il peut tuer les punitions. Tu vois que c'est un vétéran et il a l'expérience contre les gros joueurs»;
- «(Fowler) a été bien calme. Il nous a aidé.»