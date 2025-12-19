Quelques jours avant les réunions de Noël

Alors que les soupers des Fêtes approchent à grands pas, certains devront trouver le moyen de se réconcilier avec leur belle-famille, un exercice qui peut être difficile.

Nathalie Normandeau, Luc Ferrandez et Geneviève Beaulieu-Pelletier vous proposent un guide pour entretenir une bonne relation avec sa belle-mère et éviter le malaise pendant le temps des Fêtes.

Communication, introspection et respect des limites sont les mots d’ordre pour développer une relation harmonieuse avec sa belle-famille.

Écoutez Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue, formatrice et professeure associée à l’UQAM revenir livrer des conseils pour entretenir une bonne relation avec sa belle-famille, vendredi, à La commission.