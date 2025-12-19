Lymphome de Hogkin

Après avoir vaincu un lymphome de Hodgkin, un type de cancer qui vise surtout les jeunes, Marie-Fée Pellerin est en voie de devenir infirmière alors qu'elle effectue un stage au CHU Saint-Justine, l'endroit même où des soignants dévoués lui ont permis de surmonter sa maladie.

C'est cette expérience personnelle qui l'a motivé à se tourner vers le milieu de la santé. Une histoire touchante qui parle à la fois de résilience et de don de soi.

Écoutez le témoignagne de Marie-Fée Pellerin, ambassadrice de la fondation Sainte-Justine, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.