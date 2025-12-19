 Aller au contenu
Lymphome de Hogkin

Survivante du cancer, Marie-Fée Pellerin souhaite devenir infirmière

La commission

le 19 décembre 2025

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Survivante du cancer, Marie-Fée Pellerin souhaite devenir infirmière
Après avoir vaincu un lymphome de Hodgkin, un type de cancer qui vise surtout les jeunes, Marie-Fée Pellerin est en voie de devenir infirmière alors qu'elle effectue un stage au CHU Saint-Justine, l'endroit même où des soignants dévoués lui ont permis de surmonter sa maladie.

C'est cette expérience personnelle qui l'a motivé à se tourner vers le milieu de la santé. Une histoire touchante qui parle à la fois de résilience et de don de soi.

Écoutez le témoignagne de Marie-Fée Pellerin, ambassadrice de la fondation Sainte-Justine, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

«C'est vraiment une boucle qui se boucle. Quand j'étais là bas, tu sais, j'ai découvert évidemment plein de belles professions reliées à la santé, puis ça m'a beaucoup inspiré. J'avais envie de redonner puis d'aider les gens, comme moi j'ai été aidé. J'ai été très privilégié, évidemment, d'avoir un stage à Sainte-Justine. Je suis très reconnaissante de ça.»

Marie-Fée Pellerin

