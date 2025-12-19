Possible libération de Daniel Jolivet

Daniel Jolivet a passé 33 ans en prison pour un quadruple meurtre pour lequel il a toujours clamé son innocence. Il serait en voie d'obtenir sa liberté alors que le DPCP rendra sa décision, vendredi.

