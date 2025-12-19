Possible libération de Daniel Jolivet

Daniel Jolivet a passé 33 ans en prison pour un quadruple meurtre pour lequel il a toujours clamé son innocence. Il serait en voie d'obtenir sa liberté alors que le DPCP rendra sa décision, vendredi.
Écoutez le journaliste de La Presse Yves Boisvert raconter son implication dans cette histoire juridique, vendredi, à La commission.
«Il y a eu des erreurs judiciaires où on a pu prouver par de l'ADN ou par un aveu du véritable auteur que la personne condamnée n'était pas l'auteur du crime. Ça n'arrivera jamais dans ce cas-ci, parce qu'elle n'existe pas, cette preuve hors de tout doute. Mais, un ensemble de faits montrent d'abord que le procès a été injuste. Tout pointe en direction de celui qui a été le délateur et qui, pour se protéger, aurait fait accuser Daniel Jolivet.»