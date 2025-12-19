Sonia Bélanger pour remplacer Dubé

C'est Sonia Bélanger qui prendra la tête du ministère de la Santé, après que Christian Dubé ait pris la décision de quitter la CAQ, jeudi.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en discuter vendredi, en cette dernière émission de La commission de l'année.
«Honnêtement, si j'avais parié sur elle, j'aurais dit que je ne suis pas certaine du choix, mais avec un peu de recul, c'est un choix extrêmement judicieux. Pourquoi? Parce que le réseau de la santé a besoin d'un ministre qui va calmer les choses, qui va faire retomber un peu la poussière.»