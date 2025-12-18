Après les négociations de la loi 2

Christian Dubé a annoncé sa démission de son poste de ministre de la Santé sur les réseaux sociaux jeudi après-midi, ainsi que son départ de la Coalition Avenir Québec (CAQ). Il siégera comme député indépendant.

Les négociations liées au nouveau mode de rémunération avec les médecins et des éléments dans la loi 2 avec lesquels il était en désaccord auraient, en partie, motivé sa décision.