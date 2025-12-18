 Aller au contenu
Politique provinciale
Après les négociations de la loi 2

Christian Dubé renonce à son poste de ministre et quitte la CAQ

par 98.5

0:00
10:15

La commission

le 18 décembre 2025 14:59

Louis Lacroix
Luc Ferrandez
Christian Dubé renonce à son poste de ministre et quitte la CAQ
Christian Dubé / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

Christian Dubé a annoncé sa démission de son poste de ministre de la Santé sur les réseaux sociaux jeudi après-midi, ainsi que son départ de la Coalition Avenir Québec (CAQ). Il siégera comme député indépendant.

Les négociations liées au nouveau mode de rémunération avec les médecins et des éléments dans la loi 2 avec lesquels il était en désaccord auraient, en partie, motivé sa décision.

À la fin du mois d’octobre, c’est le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, qui avait pris une décision similaire: quitter ses fonctions et le caucus de la CAQ.

Écoutez le chef du bureau parlementaire de Cogeco Média à l’Assemblée nationale, Louis Lacroix, revenir sur le départ du ministre Christian Dubé, jeudi, à l’émission La commission.

