Un levain centenaire sauvé des flammes

Marie-Eve Chaume et Eric Goeury, fondateurs de Viva Panettone, partagent les secrets de fabrication de la brioche traditionnelle italienne.

Produire un panettone artisanal est un défi de taille, nécessitant trois jours de travail et l'utilisation d'un levain centenaire, que les propriétaires ont sauvé in extremis lors d'un incendie.

Chaque fruit confit demande également 14 jours de soins méticuleux, selon la méthode italienne.

Malgré un coût plus élevé que les produits industriels, la qualité exceptionnelle et la complexité du processus justifient pleinement l'investissement pour cette gourmandise des Fêtes.

Écoutez Marie-Eve Chaume et Eric Goeudry, copropriétaires de l'entreprise Viva Panettone, jeudi, à La commission.