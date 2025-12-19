Nouvelle série «Entre les lignes»

Le président américain Donald Trump a manifesté son intention de sévir contre l’industrie pornographique. Alors que Montréal est la troisième ville dans le monde où l’on tourne le plus de films érotiques, quelles pourraient être les conséquences de ces éventuelles mesures ?

C’est le sujet du premier épisode de la série Entre les lignes disponible sur la plateforme Crave. On y retrouve les journalistes de Noovo Info qui mènent l’enquête sur des sujets de société qui touchent le Québec.

Écoutez le journaliste Étienne Fortin-Gauthier, animateur de la série d’information Entre les lignes, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.