Gaspésie et Chaudière-Appalaches

Les concessionnaires automobiles de la région de Chaudière-Appalaches sont victimes d'une augmentation du nombre de vols de véhicules. Une situation qui inquiète le milieu.

Est-ce que ce phénomène se produit dans d'autres régions du Québec?

Écoutez Ian Sam Yue Chi, président-directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, sur ce sujet, vendredi, à La commission.