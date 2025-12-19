Gaspésie et Chaudière-Appalaches

Les concessionnaires automobiles de la région de Chaudière-Appalaches sont victimes d'une augmentation du nombre de vols de véhicules. Une situation qui inquiète le milieu.
Est-ce que ce phénomène se produit dans d'autres régions du Québec?
Écoutez Ian Sam Yue Chi, président-directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, sur ce sujet, vendredi, à La commission.
«Je vous dirais que dans les dernières années, le phénomène était très montréalais. Je vous donne un exemple, la Gaspésie, une région que vous connaissez bien, on avait des programmes d'assurance commerciale dans ce dans ce secteur là, et la prépondérance des vols était quasi inexistante. Alors que là, depuis deux ans, on commence à avoir des cas en Gaspésie qu'on ne voyait pas avant.»