Politique provinciale
Entente avec les médecins de famille

«Je dirais que c'est une victoire pour les Québécois» -Dr Marc-André Amyot

La commission

le 19 décembre 2025

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Le Dr Marc-André Amyot / Cogeco Média

Les médecins de famille ont adopté à 97% la proposition d'entente du gouvernement du Québec, vendredi, mettant fin à plusieurs semaines de négociations.

Selon la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, cette entente permettrait la prise en charge de 500 000 patients additionnels. Au niveau de la rémunération, le gouvernement mise sur une augmentation de 14,5% et d'autres incitatifs financiers.  

Écoutez le Dr Marc-André Amyot, président de la FMOQ, expliquer les détails de cette entente au micro de Luc Ferrandez et de Nathaile Normandeau.

Dr Amyot a également abordé les départs de nombreux médecins vers d'autres provinces.

«Les médecins qui avaient manifesté le souhait de déménager, on va les appeler, les contacter pour tenter de leur expliquer l'entente, d'apaiser le jeu et leur demander de rester, qu'on a besoin d'eux. Ce n'était pas de gaieté de cœur que les médecins annonçaient une retraite prématurée ou annonçaient un déménagement. Il n'y a aucun médecin qui voulait envoyer ce type de lettre là. Et là, on est heureux de repartir sur une nouvelle base.»

Dr Marc-André Amyot

Vincent Marissal salue «l'acte de franchise» de Christian Dubé
Le Québec maintenant
Vincent Marissal salue «l'acte de franchise» de Christian Dubé
0:00
9:51
«Christian Dubé a décidé de ne pas être un cocu content»
Lagacé le matin
«Christian Dubé a décidé de ne pas être un cocu content»
0:00
24:07

