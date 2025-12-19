Entente avec les médecins de famille

Les médecins de famille ont adopté à 97% la proposition d'entente du gouvernement du Québec, vendredi, mettant fin à plusieurs semaines de négociations.

Selon la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, cette entente permettrait la prise en charge de 500 000 patients additionnels. Au niveau de la rémunération, le gouvernement mise sur une augmentation de 14,5% et d'autres incitatifs financiers.

Écoutez le Dr Marc-André Amyot, président de la FMOQ, expliquer les détails de cette entente au micro de Luc Ferrandez et de Nathaile Normandeau.

Dr Amyot a également abordé les départs de nombreux médecins vers d'autres provinces.