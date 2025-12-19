 Aller au contenu
Justice et faits divers
70 000 foyers touchés

Pannes d'électricité : «Le rétablissement devrait se faire rapidement»

par 98.5

La commission

le 19 décembre 2025 12:58

Avec

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Pannes d'électricité : «Le rétablissement devrait se faire rapidement»
Plus de 70 000 foyers touchés par des pannes d'électricité en raison des grands vents qui déferlent sur le Québec. / Ryan Remiorz / La Presse canadienne

Plus de 70 000 foyers sont touchés par des pannes d'électricité en raison des grands vents qui déferlent sur le Québec.

Écoutez Louis-Olivier Batty, porte-parole d'Hydro-Québec, brosser le portrait de la situation, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«On avait vu les conditions météo, donc on s'était préparé en conséquence. Donc, nos équipes étaient mobilisées tôt ce matin. Le rétablissement va se faire idéalement assez rapidement au courant de la journée. Ce que l’on constate, c'est beaucoup d'arbres, de branches qui entrent en contact avec le réseau. La bonne nouvelle, c'est qu'on dénombre peu de dommages sur nos équipements.»

Louis-Olivier Batty

Écoutez ensuite Gilles Brien, météorologue, discuter de la météo à venir. 

