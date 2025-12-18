Les Blackhawks contre le CH au Centre Bell jeudi

Les Blackhawks de Chicago sont à Montréal pour y affronter les Canadiens, jeudi soir.

Le CH connaît des difficultés majeures au Centre Bell avec seulement deux victoires en décembre et un différentiel de buts inquiétant de 7-19 lors de ses quatre défaites à domicile.

Pour cet avant-dernier match de 2025 à Montréal, Jakub Dobes sera devant le filet contre Chicago.

Martin McGuire souligne l'erreur du passé du Tricolore qui a raté le défenseur québécois de 6 pieds 8 pouces, Louis Crevier, aujourd'hui sur la première paire des Blackhawks.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens de Cogeco Média, brosser le portrait du duel de jeudi soir, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.