Hockey
Les Blackhawks contre le CH au Centre Bell jeudi

Louis Crevier: le géant québécois que le Tricolore a laissé filer

par 98.5

0:00
5:45

Entendu dans

La commission

le 18 décembre 2025 13:00

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Martin McGuire / Cogeco Média

Les Blackhawks de Chicago sont à Montréal pour y affronter les Canadiens, jeudi soir. 

Le CH connaît des difficultés majeures au Centre Bell avec seulement deux victoires en décembre et un différentiel de buts inquiétant de 7-19 lors de ses quatre défaites à domicile.

Pour cet avant-dernier match de 2025 à Montréal, Jakub Dobes sera devant le filet contre Chicago.

Martin McGuire souligne l'erreur du passé du Tricolore qui a raté le défenseur québécois de 6 pieds 8 pouces, Louis Crevier, aujourd'hui sur la première paire des Blackhawks.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens de Cogeco Média, brosser le portrait du duel de jeudi soir, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

