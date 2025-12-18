Essentiels, mais trop présents?

Un sondage Crop révèle que 67% des Québécois jugent les syndicats trop présents dans les débats politiques.

Malgré ce constat, 81% des répondants reconnaissent leur rôle essentiel dans la défense des travailleurs.

Patrick Gloutney commente ces résultats, défendant l'implication des syndicats au Québec comme une «action politique» nécessaire au progrès social, citant l'équité salariale.

En contrepartie, l'animatrice Nathalie Normandeau critique les méthodes d'intimidation parfois utilisées. Le sondage souligne également que 79% de la population perçoit une volonté gouvernementale de museler les organisations syndicales.

Écoutez Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec, en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi, à La commission.