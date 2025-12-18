 Aller au contenu
Politique
Essentiels, mais trop présents?

Sondage Crop: les Québécois partagés sur l’influence politique des syndicats

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 18 décembre 2025 13:42

Avec

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Sondage Crop: les Québécois partagés sur l’influence politique des syndicats
Le président du SCFP, Patrick Gloutney, devant une coalition de travailleurs syndiqués qui manifeste contre le projet de loi 59 sur la santé et la sécurité des travailleurs, à l'Assemblée nationale du Québec, le jeudi 26 août 2021. / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

Un sondage Crop révèle que 67% des Québécois jugent les syndicats trop présents dans les débats politiques. 

Malgré ce constat, 81% des répondants reconnaissent leur rôle essentiel dans la défense des travailleurs.

Patrick Gloutney commente ces résultats, défendant l'implication des syndicats au Québec comme une «action politique» nécessaire au progrès social, citant l'équité salariale.

En contrepartie, l'animatrice Nathalie Normandeau critique les méthodes d'intimidation parfois utilisées. Le sondage souligne également que 79% de la population perçoit une volonté gouvernementale de museler les organisations syndicales.

Écoutez Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec, en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi, à La commission

«Toutes les conditions de travail qu’on négocie dans le monde syndical ont des répercussions positives sur la société dans laquelle on vit.»

Patrick Gloutney

