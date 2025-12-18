 Aller au contenu
Politique provinciale
Après le départ de Pablo Rodriguez

Succession au Parti libéral: un duel entre Charles Milliard et Marc Tanguay?

par 98.5

0:00
9:02

Entendu dans

La commission

le 18 décembre 2025 13:21

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Succession au Parti libéral: un duel entre Charles Milliard et Marc Tanguay?
La commission / Cogeco Média

Après la démission très récente du chef du Parti libéral Pablo Rodriguez, plusieurs hypothèses circulent au sujet de la personne qui pourrait le remplacer pour la course à la chefferie et surtout pour les élections provinciales de 2026.

Si aucun membre du parti n’a encore manifesté son intention de briguer le mandat, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez ont testé la popularité de certains noms auprès des auditeurs du 98.5.

Entre Charles Milliard, Karl Blackburn et Marc Tanguay, qui ferait le meilleur chef du Parti libéral selon vous?

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez analyser les résultats de leur sondage maison au sujet du prochain chef du Parti libéral du Québec, jeudi, à l’émission La commission.

Vous aimerez aussi

Christian Dubé renonce à son poste de ministre et quitte la CAQ
La commission
Christian Dubé renonce à son poste de ministre et quitte la CAQ
0:00
10:15
«Il a été le dernier à réaliser qu’il devait partir» -Philippe Léger
Radio textos
«Il a été le dernier à réaliser qu’il devait partir» -Philippe Léger
0:00
16:24

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Christian Dubé renonce à son poste de ministre et quitte la CAQ
Rattrapage
Après les négociations de la loi 2
Christian Dubé renonce à son poste de ministre et quitte la CAQ
L’artisanat derrière le Panettone: trois jours de passion et de patience
Rattrapage
Un levain centenaire sauvé des flammes
L’artisanat derrière le Panettone: trois jours de passion et de patience
Quel est le secret des «Chillionnaires» qui bâtissent leur vie ensemble?
Rattrapage
Choix de vie innovant
Quel est le secret des «Chillionnaires» qui bâtissent leur vie ensemble?
«Mark Carney et Donald Trump sont venus tout changer pour Pierre Poilievre»
Rattrapage
Bilan de fin d'année à Ottawa
«Mark Carney et Donald Trump sont venus tout changer pour Pierre Poilievre»
La population du Canada a diminué en 2025
Rattrapage
Pour la première fois depuis des décennies
La population du Canada a diminué en 2025
Manque de flexibilité: pourquoi 158 IPS quittent le réseau public
Rattrapage
Cri d'alarme de la FIQ
Manque de flexibilité: pourquoi 158 IPS quittent le réseau public
Sondage Crop: les Québécois partagés sur l’influence politique des syndicats
Rattrapage
Essentiels, mais trop présents?
Sondage Crop: les Québécois partagés sur l’influence politique des syndicats
Nouvelle garantie de bon fonctionnement pour protéger vos électroménagers
Rattrapage
Des appareils défectueux remplacés gratuitement
Nouvelle garantie de bon fonctionnement pour protéger vos électroménagers
Louis Crevier: le géant québécois que le Tricolore a laissé filer
Rattrapage
Les Blackhawks contre le CH au Centre Bell jeudi
Louis Crevier: le géant québécois que le Tricolore a laissé filer
Éclosion de rougeole à Montréal: l'importance cruciale de la vaccination
Rattrapage
La santé publique sonne l'alarme
Éclosion de rougeole à Montréal: l'importance cruciale de la vaccination
Dominic LeBlanc analyse la démission de son ami Pablo Rodriguez
Rattrapage
Amitié, commerce et transfuges de partis
Dominic LeBlanc analyse la démission de son ami Pablo Rodriguez
Mont-Sainte-Anne: les remontées mécaniques enfin rouvertes
Rattrapage
La bonne nouvelle de la journée
Mont-Sainte-Anne: les remontées mécaniques enfin rouvertes
Vers un élargissement des services cliniques en pharmacies?
Rattrapage
Santé et services de proximité
Vers un élargissement des services cliniques en pharmacies?
Des clients paient leur facture de coiffure en plusieurs versements
Rattrapage
Signe que les temps sont durs
Des clients paient leur facture de coiffure en plusieurs versements