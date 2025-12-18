Après le départ de Pablo Rodriguez

Après la démission très récente du chef du Parti libéral Pablo Rodriguez, plusieurs hypothèses circulent au sujet de la personne qui pourrait le remplacer pour la course à la chefferie et surtout pour les élections provinciales de 2026.

Si aucun membre du parti n’a encore manifesté son intention de briguer le mandat, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez ont testé la popularité de certains noms auprès des auditeurs du 98.5.

Entre Charles Milliard, Karl Blackburn et Marc Tanguay, qui ferait le meilleur chef du Parti libéral selon vous?

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez analyser les résultats de leur sondage maison au sujet du prochain chef du Parti libéral du Québec, jeudi, à l’émission La commission.