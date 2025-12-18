Cri d'alarme de la FIQ

Radio-Canada révèle que 158 infirmières praticiennes spécialisées (IPS) ont préféré rembourser leur bourse d'études de 60 000 $ plutôt que de respecter leur engagement de trois ans dans le réseau public.

Jérôme Rousseau explique cet exode par une organisation du travail trop rigide, notamment dans les GMF.

Malgré un salaire annuel moyen de 150 000 $ à 160 000 $, ces professionnelles dénoncent un manque d'autonomie et des horaires peu compatibles avec la conciliation travail-famille.

Il plaide pour une gestion plus souple et la création de cliniques d'IPS pour améliorer l'accès aux soins de première ligne.

