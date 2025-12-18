 Aller au contenu
Société
Cri d'alarme de la FIQ

Manque de flexibilité: pourquoi 158 IPS quittent le réseau public

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 18 décembre 2025 13:58

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Comment retenir les retenir les infirmières praticiennes spécialisées au public? / DC Studio/ Adobe Stock

Radio-Canada révèle que 158 infirmières praticiennes spécialisées (IPS) ont préféré rembourser leur bourse d'études de 60 000 $ plutôt que de respecter leur engagement de trois ans dans le réseau public.

Jérôme Rousseau explique cet exode par une organisation du travail trop rigide, notamment dans les GMF.

Malgré un salaire annuel moyen de 150 000 $ à 160 000 $, ces professionnelles dénoncent un manque d'autonomie et des horaires peu compatibles avec la conciliation travail-famille.

Il plaide pour une gestion plus souple et la création de cliniques d'IPS pour améliorer l'accès aux soins de première ligne.

Écoutez le vice-président Organisation du travail, Pratique professionnelle et Négociation à la FIQ, en discuter avec les Commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi. 

«Qu’est-ce qui fait que nos IPS décident d’être courtisées et de s’en aller du côté du privé ? Et c’est là, je pense, le véritable enjeu.»

Jérôme Rousseau

