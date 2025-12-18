La santé publique sonne l'alarme

La Direction de la santé publique de Montréal confirme une éclosion de rougeole au Québec.

Le Dr Paul Le Guerrier explique que ces cas proviennent de voyageurs non adéquatement vaccinés ayant contracté le virus à l'étranger.

À Montréal, le taux de vaccination chez les 1 à 4 ans n'est que de 72%, ce qui est insuffisant pour empêcher la transmission soutenue, le seuil requis étant de 95%.

Les autorités recommandent aux personnes ayant fréquenté les lieux d'exposition et présentant des symptômes (fièvre, toux, rougeurs) de s'isoler et de contacter le personnel médical avant de se déplacer.

Écoutez Dr Paul Le Guerrier, médecin-conseil équipe immunisation et maladie évitable par la vaccination Direction régionale de santé publique de Montréal, expliquer le tout, jeudi, à La commission.