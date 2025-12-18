Pour la première fois depuis des décennies

La population du Canada a diminué pour la première fois depuis plusieurs dizaines d’années. On comptait, à la fin de l’année 2025, un peu plus de 46 millions de personnes dans le pays.

On observe avec les données de Statistiques Canada que seulement entre le 1er juillet et le 1er octobre 2025, 76 000 personnes ont quitté le pays.

