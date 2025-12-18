Le ministre de la Santé quitte la CAQ

Les négociations entourant la loi 2 et les désaccords internes sur la rémunération des médecins auront eu raison de Christian Dubé.

Le ministre de la Santé a annoncé jeudi qu’il renonçait à ses fonctions et qu’il quittait le caucus de la Coalition Avenir Québec pour siéger comme député indépendant.

Écoutez le député de Rosemont et ancien porte-parole en santé de Québec solidaire, Vincent Marissal, commenter le départ de Christian Dubé, jeudi, à l’émission de Philippe Cantin.

Il salue le parcours politique du ministre, avec qui il a souvent croisé le fer à l’Assemblée nationale.

Selon lui, le ton employé par François Legault dans les négociations aurait également pu contribuer à la décision de Christian Dubé de quitter le gouvernement.