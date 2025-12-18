Le ministre de la Santé quitte la CAQ

Les négociations entourant la loi 2 et les désaccords internes sur la rémunération des médecins auront eu raison de Christian Dubé.
Le ministre de la Santé a annoncé jeudi qu’il renonçait à ses fonctions et qu’il quittait le caucus de la Coalition Avenir Québec pour siéger comme député indépendant.
Écoutez le député de Rosemont et ancien porte-parole en santé de Québec solidaire, Vincent Marissal, commenter le départ de Christian Dubé, jeudi, à l’émission de Philippe Cantin.
Il salue le parcours politique du ministre, avec qui il a souvent croisé le fer à l’Assemblée nationale.
Selon lui, le ton employé par François Legault dans les négociations aurait également pu contribuer à la décision de Christian Dubé de quitter le gouvernement.
«Monsieur Legault n'a pas aidé non plus. Rappelle-toi, il se promenait dans les corridors de l’Assemblée nationale en disant “ça va brasser”. Puis, il traitait les médecins de paresseux. Il disait qu’ils étaient tous au golf le vendredi après midi. Ça aussi, ça a beaucoup nui. Et je me demande si ce n’est pas plutôt à ça que fait référence Christian Dubé dans son message aujourd’hui.»