 Aller au contenu
Politique provinciale
Le ministre de la Santé quitte la CAQ

Vincent Marissal salue «l'acte de franchise» de Christian Dubé

par 98.5

0:00
9:51

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 18 décembre 2025 16:24

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Vincent Marissal salue «l'acte de franchise» de Christian Dubé
Le député Vincent Marissal salue «l'acte de franchise» de Christian Dubé / Jacques Boissinot / La Presse Canadiene

Les négociations entourant la loi 2 et les désaccords internes sur la rémunération des médecins auront eu raison de Christian Dubé.

Le ministre de la Santé a annoncé jeudi qu’il renonçait à ses fonctions et qu’il quittait le caucus de la Coalition Avenir Québec pour siéger comme député indépendant.

Écoutez le député de Rosemont et ancien porte-parole en santé de Québec solidaire, Vincent Marissal, commenter le départ de Christian Dubé, jeudi, à l’émission de Philippe Cantin.

Il salue le parcours politique du ministre, avec qui il a souvent croisé le fer à l’Assemblée nationale.

Selon lui, le ton employé par François Legault dans les négociations aurait également pu contribuer à la décision de Christian Dubé de quitter le gouvernement.

«Monsieur Legault n'a pas aidé non plus. Rappelle-toi, il se promenait dans les corridors de l’Assemblée nationale en disant “ça va brasser”. Puis, il traitait les médecins de paresseux. Il disait qu’ils étaient tous au golf le vendredi après midi. Ça aussi, ça a beaucoup nui. Et je me demande si ce n’est pas plutôt à ça que fait référence Christian Dubé dans son message aujourd’hui.»

Vincent Marissal

Vous aimerez aussi

Christian Dubé renonce à son poste de ministre et quitte la CAQ
La commission
Christian Dubé renonce à son poste de ministre et quitte la CAQ
0:00
10:15
Démission de Christian Dubé: «Un désaveu contre François Legault»
Le Québec maintenant
Démission de Christian Dubé: «Un désaveu contre François Legault»
0:00
11:47

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Les grands exploits et moments de 2025
Rattrapage
Année sportive 2025
Les grands exploits et moments de 2025
Les aubaines des circulaires en mode «potluck»
Rattrapage
Épicerie
Les aubaines des circulaires en mode «potluck»
Des chiffres à la baisse qu'il faut cependant nuancer
Rattrapage
L'inflation aux États-Unis
Des chiffres à la baisse qu'il faut cependant nuancer
«Tout ça aurait pu être un courriel» -Valérie Beaudoin
Rattrapage
Discours de Donald Trump
«Tout ça aurait pu être un courriel» -Valérie Beaudoin
Ce qu'il faudra surveiller en 2026, selon Dimitri Soudas
Rattrapage
Partis politiques au fédéral
Ce qu'il faudra surveiller en 2026, selon Dimitri Soudas
Démission de Christian Dubé: «Un désaveu contre François Legault»
Rattrapage
Nouveau départ pour la CAQ
Démission de Christian Dubé: «Un désaveu contre François Legault»
Affaire Cédrika Provencher: le suspect jamais identifié par les témoins
Rattrapage
18 ans après la disparition de la fillette
Affaire Cédrika Provencher: le suspect jamais identifié par les témoins
Les chansons du temps des Fêtes préférées du Québec maintenant
Rattrapage
Musique
Les chansons du temps des Fêtes préférées du Québec maintenant
Obsolescence et garanties: le gouvernement resserre les règles en 2026
Rattrapage
La fin du casse-tête des mauvais électroménagers?
Obsolescence et garanties: le gouvernement resserre les règles en 2026
Crise des Jeux d’hiver: vers une rotation entre sites permanents
Rattrapage
Déficits et climat
Crise des Jeux d’hiver: vers une rotation entre sites permanents
Séisme au PLQ: «C'est pas vrai qu'on est condamnés» -André Fortin
Rattrapage
Après les crises et le départ de Pablo Rodriguez
Séisme au PLQ: «C'est pas vrai qu'on est condamnés» -André Fortin
Départ de Christian Dubé: «Le bateau de la CAQ est en train de couler»
Rattrapage
Le ministre de la Santé quitte ses fonctions
Départ de Christian Dubé: «Le bateau de la CAQ est en train de couler»
Les hauts et les bas des Canadiens
Rattrapage
Hockey
Les hauts et les bas des Canadiens
«Il faut miser sur nos forces» -Jessica Harnois
Rattrapage
Prendre en mains son destin
«Il faut miser sur nos forces» -Jessica Harnois