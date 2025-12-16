 Aller au contenu
Économie
Inflation de 4,3% à l'épicerie

«La pression sur les portefeuilles des ménages, c’est pas près de s'en aller»

par 98.5

0:00
6:36

Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 décembre 2025 07:34

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
«La pression sur les portefeuilles des ménages, c’est pas près de s'en aller»
Tout coûte cher dans les épiceries. Le prix des produits a subi une inflation de 4.3% en novembre, la plus forte accélération dans ce secteur en deux ans. / Zamrznuti tonovi / Adobe Stock

Tout coûte cher dans les épiceries. Le prix des produits a subi une inflation de 4.3% en novembre, la plus forte accélération dans ce secteur en deux ans. 

Écoutez la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier brosser le portrait de la situation, mardi, au micro de Patrick Lagacé. 

«On pensait que le pire était passé, qu'on ne reverrait plus de hausses comme ça, dans les 4 %. Et là, ça revient en force. Ce qui est déprimant, c'est que c'est toujours la même histoire. Toujours les fruits, les légumes frais. Et il n'y a rien à faire à part se priver, changer ses habitudes. Parce que ces hausses s'additionnent d'année en année. Donc, la pression sur les portefeuilles des ménages, ce n’est pas près de s'en aller.»

Marie-Eve Fournier

Vous aimerez aussi

La difficulté de diversifier les marchés, particulièrement vers l’Europe
Le Québec maintenant
La difficulté de diversifier les marchés, particulièrement vers l’Europe
0:00
5:32
Prix de l'essence: un écart notable avec Ottawa
La commission
Prix de l'essence: un écart notable avec Ottawa
0:00
2:17

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Longueuil: une hausse de taxes pour dédommager des victimes d’agression sexuelle
Rattrapage
À cause du pédophile François Lamarre
Longueuil: une hausse de taxes pour dédommager des victimes d’agression sexuelle
«C'était garanti: si vous payez, vous passez!» -Vincent Larouche
Rattrapage
Permis de conduire obtenus illégalement
«C'était garanti: si vous payez, vous passez!» -Vincent Larouche
De la tente à l'appartement: le quotidien de l'ex-itinérant Emmanuel Boucher
Rattrapage
Touchant témoignage
De la tente à l'appartement: le quotidien de l'ex-itinérant Emmanuel Boucher
«Je ne vois pas comment Pablo Rodriguez peut se rendre à la fin de la journée»
Rattrapage
Sur le point de démissionner?
«Je ne vois pas comment Pablo Rodriguez peut se rendre à la fin de la journée»
Quels sont les nouveaux mots 2025 reconnus par Antidote?
Rattrapage
Chronique réseaux sociaux
Quels sont les nouveaux mots 2025 reconnus par Antidote?
Spécial «Bye bye 2025» | L'énigme du mardi 16 décembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Bye bye 2025» | L'énigme du mardi 16 décembre
«Ça regarde mal pour Pablo Rodriguez encore une fois»
Rattrapage
D'autres révélations fracassantes
«Ça regarde mal pour Pablo Rodriguez encore une fois»
Les plus grands classiques québécois de Noël
Rattrapage
Musique du temps des Fêtes
Les plus grands classiques québécois de Noël
Quatre ans de prison pour une éducatrice de 34 ans en amour avec un ado
Rattrapage
Une histoire troublante
Quatre ans de prison pour une éducatrice de 34 ans en amour avec un ado
«Logiquement, ce serait autour de Samuel Montembeault»
Rattrapage
Devant le filet des Canadiens face aux Flyers
«Logiquement, ce serait autour de Samuel Montembeault»
Luc Langevin présente son nouveau spectacle à Paris
Rattrapage
«Là où l’impossible prend vie»
Luc Langevin présente son nouveau spectacle à Paris
Attaque terroriste à Sydney: un musulman joue les héros
Rattrapage
Plage de Bondi
Attaque terroriste à Sydney: un musulman joue les héros
Logements aux Galeries de la Capitale: «Un urbanisme à revoir» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Projet de 5000 logements
Logements aux Galeries de la Capitale: «Un urbanisme à revoir» -Luc Ferrandez
Le réalisateur Rob Reiner et sa femme ont été retrouvés morts
Rattrapage
Un homicide?
Le réalisateur Rob Reiner et sa femme ont été retrouvés morts