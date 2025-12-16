Inflation de 4,3% à l'épicerie

Tout coûte cher dans les épiceries. Le prix des produits a subi une inflation de 4.3% en novembre, la plus forte accélération dans ce secteur en deux ans.
Écoutez la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier brosser le portrait de la situation, mardi, au micro de Patrick Lagacé.
«On pensait que le pire était passé, qu'on ne reverrait plus de hausses comme ça, dans les 4 %. Et là, ça revient en force. Ce qui est déprimant, c'est que c'est toujours la même histoire. Toujours les fruits, les légumes frais. Et il n'y a rien à faire à part se priver, changer ses habitudes. Parce que ces hausses s'additionnent d'année en année. Donc, la pression sur les portefeuilles des ménages, ce n’est pas près de s'en aller.»