Hockey
LPHF

La Victoire quitte Halifax avec 2 points grâce à Marie-Philip Poulin

Lagacé le matin

le 18 décembre 2025 05:56

Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Marie-Philip Poulin a tranché le débat en tirs de barrage, procurant à la Victoire de Montréal un gain de 2-1 face aux Sceptres de Toronto, mercredi soir, à Halifax.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque en discuter avec l'animateur Patrick Lagacé jeudi.

Autres sujets abordés

  • Équipe Canada Junior: les Canadiens l’emportent contre la Suède en match préparatoire;
  • Le Tricolore accueille les Blackhawks de Chicago, une formation privée de Connor Bedard;
  • Boxe: Leïla Beaudoin se prépare pour le combat de sa vie vendredi à Miami contre Alycia Baumgardner.

