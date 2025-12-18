Marie-Philip Poulin a tranché le débat en tirs de barrage, procurant à la Victoire de Montréal un gain de 2-1 face aux Sceptres de Toronto, mercredi soir, à Halifax.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque en discuter avec l'animateur Patrick Lagacé jeudi.
Autres sujets abordés
- Équipe Canada Junior: les Canadiens l’emportent contre la Suède en match préparatoire;
- Le Tricolore accueille les Blackhawks de Chicago, une formation privée de Connor Bedard;
- Boxe: Leïla Beaudoin se prépare pour le combat de sa vie vendredi à Miami contre Alycia Baumgardner.