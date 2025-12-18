Marie-Philip Poulin a tranché le débat en tirs de barrage, procurant à la Victoire de Montréal un gain de 2-1 face aux Sceptres de Toronto, mercredi soir, à Halifax.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque en discuter avec l'animateur Patrick Lagacé jeudi.

