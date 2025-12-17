 Aller au contenu
Politique provinciale
Décision à venir

Une course ou une nomination pour le Parti libéral?

par 98.5

0:00
22:14

Entendu dans

La commission

le 17 décembre 2025 13:33

Avec

Louis Lacroix
Louis Lacroix
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Une course ou une nomination pour le Parti libéral?
Louis Lacroix / Cogeco Média

Qu'est-ce qui attend le Parti libéral du Québec à la suite de la démission de son chef, Pablo Rodriguez? Le journaliste parlementaire Louis Lacroix aborde les différentes possibilités qui s'offrent au parti.

Écoutez le journaliste parlementaire de Cogeco Nouvelles discuter de ce qui attend le PLQ au cours des prochaines semaines à La commission.

Louis Lacroix en a également profité pour présenter sa revue de l'année 2025 de la scène politique québécoise. Parmi les moments marquants, le journaliste note:

  • Le scandale des débordements entourant SAAQCLIC;
  • Les départs au sein du caucus de la CAQ;
  • Gabriel Nadeau-Dubois annonce qu'il quittera la vie politique;
  • La démission de Vincent Marissal;
  • Les déclarations de PSPP sur le milieu culturel.

Vous aimerez aussi

«Il n'y a plus aucun scénario dans lequel Pablo Rodriguez peut s'accrocher»
Lagacé le matin
«Il n'y a plus aucun scénario dans lequel Pablo Rodriguez peut s'accrocher»
0:00
10:26

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Proanima: un nouveau refuge pour les 19 arrondissements de Montréal
Rattrapage
Le futur guichet unique animalier
Proanima: un nouveau refuge pour les 19 arrondissements de Montréal
Fillette frappée par un autobus: quelles mesures pour éviter de tels accidents?
Rattrapage
La chauffeuse a poursuivi son chemin
Fillette frappée par un autobus: quelles mesures pour éviter de tels accidents?
«C'est une excellente idée d'abolir cette politique»- Luc Ferrandez
Rattrapage
Fin de la politique culturelle du 1% à Laval
«C'est une excellente idée d'abolir cette politique»- Luc Ferrandez
«Le sens de mon message, c'est de travailler davantage ensemble»
Rattrapage
Crise de l'itinérance
«Le sens de mon message, c'est de travailler davantage ensemble»
La mairesse Martinez Ferrada présente ses priorités pour l'Est de Montréal
Rattrapage
Première tribune publique
La mairesse Martinez Ferrada présente ses priorités pour l'Est de Montréal
«La situation était vraiment devenue intenable» -André Pratte
Rattrapage
Démission de Pablo Rodriguez
«La situation était vraiment devenue intenable» -André Pratte
Courrier au Père Noël: tous les enfants auront une réponse personnalisée
Rattrapage
Plus d'un million de lettres
Courrier au Père Noël: tous les enfants auront une réponse personnalisée
Les conditions sont loin d'être optimales pour la motoneige en ce moment
Rattrapage
La saison est commencée, mais...
Les conditions sont loin d'être optimales pour la motoneige en ce moment
Les 418 mots interdits à l'Assemblée nationale
Rattrapage
La petite histoire des mots défendus
Les 418 mots interdits à l'Assemblée nationale
Violence envers les enseignants: quel est le rôle des parents?
Rattrapage
Parentalité
Violence envers les enseignants: quel est le rôle des parents?
Sondage express: un troisième référendum est-il inutile?
Rattrapage
Le Parti Québécois s'en va-t-il droit dans le mur?
Sondage express: un troisième référendum est-il inutile?
Mont-Sainte-Anne en crise: «Ça suffit, il faut se tenir debout»
Rattrapage
Ski
Mont-Sainte-Anne en crise: «Ça suffit, il faut se tenir debout»
Gestion des buttes de neige: des recommandations qui font réagir
Rattrapage
Assurances
Gestion des buttes de neige: des recommandations qui font réagir
Pablo Rodriguez doit-il quitter son poste de chef du PLQ?
Rattrapage
Discussion
Pablo Rodriguez doit-il quitter son poste de chef du PLQ?