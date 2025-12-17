Décision à venir

Qu'est-ce qui attend le Parti libéral du Québec à la suite de la démission de son chef, Pablo Rodriguez? Le journaliste parlementaire Louis Lacroix aborde les différentes possibilités qui s'offrent au parti.

Écoutez le journaliste parlementaire de Cogeco Nouvelles discuter de ce qui attend le PLQ au cours des prochaines semaines à La commission.

Louis Lacroix en a également profité pour présenter sa revue de l'année 2025 de la scène politique québécoise. Parmi les moments marquants, le journaliste note: