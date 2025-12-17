Démission de Pablo Rodriguez

Après des semaines de crise au sein du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez quittera finalement son poste de chef de la formation politique. Il devrait en faire l'annonce officielle lors d'un point de presse jeudi.

Écoutez André Pratte, ancien président de la commission politique du PLQ et ancien coprésident du comité sur la relance du PLQ, en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.