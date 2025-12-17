 Aller au contenu
Politique provinciale
Démission de Pablo Rodriguez

«La situation était vraiment devenue intenable» -André Pratte

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 17 décembre 2025 12:30

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«La situation était vraiment devenue intenable» -André Pratte
Après des semaines de crise au sein de la formation politique, Pablo Rodriguez quittera son poste de chef du Parti libéral du Québec. / Christinne Muschi / La Presse canadienne

Après des semaines de crise au sein du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez quittera finalement son poste de chef de la formation politique. Il devrait en faire l'annonce officielle lors d'un point de presse jeudi.

Écoutez André Pratte, ancien président de la commission politique du PLQ et ancien coprésident du comité sur la relance du PLQ, en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«Les perceptions sont là. Et le tribunal populaire se base sur les perceptions, pas sur la preuve qui est devant devant lui. Alors, malheureusement pour lui, je pense que la situation était vraiment devenue intenable. Le parti aussi est touché par ça et il va y avoir un travail incroyable à faire au cours des prochains mois, pour que les Québécois puissent reprendre confiance au PLQ.»

André Pratte

