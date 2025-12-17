Le futur guichet unique animalier

Dès le 1er janvier 2026, la gestion animalière de la métropole connaîtra un tournant majeur avec l'arrivée de Proanima sur le boulevard Pie-IX, à Montréal.

Montréal se dote d'un nouveau partenaire de taille pour veiller sur ses compagnons à quatre pattes.

Ce nouveau centre desservira l'ensemble des 19 arrondissements de l'île. Fini l'éparpillement des services: l'organisme vise à devenir le guichet unique pour tout ce qui touche aux animaux domestiques, mais aussi aux animaux exotiques, comme les lapins et les hamsters.

Près de 12 000 animaux entrent en refuge chaque année à Montréal.

Écoutez Anny Kirouac, directrice générale de Proanima, présenter ce nouveau guichet unique, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.