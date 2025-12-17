La chauffeuse a poursuivi son chemin

Une chauffeuse d'autobus scolaire a poursuivi sa route après avoir heurté une petite fille de sept ans, mardi soir à Laval. La vie de l'enfant n'est pas en danger, mais cette dernière est toujours à l'hôpital.

Quelles mesures pourraient-elles être prises pour éviter qu'un tel évènement se reproduise?

Écoutez Luc Lafrance, président-directeur général de la Fédération des transporteurs par autobus, se pencher sur le sujet, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.