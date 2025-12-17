 Aller au contenu
Justice et faits divers
La chauffeuse a poursuivi son chemin

Fillette frappée par un autobus: quelles mesures pour éviter de tels accidents?

La commission

le 17 décembre 2025 13:51

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Fillette frappée par un autobus: quelles mesures pour éviter de tels accidents?
Une chauffeuse d'autobus scolaire a poursuivi sa route après avoir heurté une petite fille de sept ans, mardi soir à Laval. La vie de l'enfant n'est pas en danger, mais cette dernière est toujours à l'hôpital. 

Quelles mesures pourraient-elles être prises pour éviter qu'un tel évènement se reproduise?

Écoutez Luc Lafrance, président-directeur général de la Fédération des transporteurs par autobus, se pencher sur le sujet, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«C'est sûr qu'on peut améliorer la sécurité en travaillant sur des équipements, mais aussi sur la prévention, en travaillant sur l'information. C'est pour ça qu'on tient une campagne de sécurité chaque année, au mois de février, pour interpeller les automobilistes, les élèves et les conducteurs d'autobus.»

Luc Lafrance

