La chauffeuse a poursuivi son chemin

Une chauffeuse d'autobus scolaire a poursuivi sa route après avoir heurté une petite fille de sept ans, mardi soir à Laval. La vie de l'enfant n'est pas en danger, mais cette dernière est toujours à l'hôpital.
Quelles mesures pourraient-elles être prises pour éviter qu'un tel évènement se reproduise?
Écoutez Luc Lafrance, président-directeur général de la Fédération des transporteurs par autobus, se pencher sur le sujet, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«C'est sûr qu'on peut améliorer la sécurité en travaillant sur des équipements, mais aussi sur la prévention, en travaillant sur l'information. C'est pour ça qu'on tient une campagne de sécurité chaque année, au mois de février, pour interpeller les automobilistes, les élèves et les conducteurs d'autobus.»