Crise de l'itinérance

Les villes devraient assumer plus de responsabilités en itinérance, selon la ministre responsable des Services sociaux, Sonia Bélanger.
Est-ce un piège ou un avantage pour les villes?
Écoutez la ministre responsable des Services sociaux détailler son point de vue sur la situation, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Le sens de mon message, c'est de travailler davantage ensemble pour faire une différence. Puis, ce n'est pas juste une question de budget. C'est aussi une question de coordination. Mon objectif, ce n’est pas de dire que les municipalités doivent prendre toute cette responsabilité-là. Mais les municipalités ont un rôle à jouer concernant l'aménagement du territoire, le vivre ensemble, la cohabitation et ils ont des leviers possibles pour prendre des décisions dans les situations d'urgence.»