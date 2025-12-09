Milieu artistique

 Aller au contenu
La comédienne Béatrice Picard est décédée à l'âge de 96 ans

par Cogeco Nouvelles | Modifié le 9 décembre 2025 à 13:54

Béatrice Picard en 2019 / La Presse Canadienne

Écoutez le reportage de la journaliste de Cogeco Nouvelles Any Guillemette

La comédienne Béatrice Picard est décédée à l'âge de 96 ans.

Née à Montréal, dans le quartier La Petite-Patrie en 1929, Béatrice Picard a pour plusieurs toujours fait partie du paysage artistique québécois.

Tantôt au cinéma, tantôt sur scène, elle a incarné des dizaines de personnages avec lesquels elle disait tomber en amour. Elle aura joué dans plus de 40 films et téléséries, sans oublier de nombreuses pièces de théâtre. 

Ses débuts ont eu lieu dans la série Le Survenant dans les années 50, mais elle aura également marqué toute une génération en étant la voix de Marge dans la version québécoise de la série Les Simpson.

À l'aube de ses 90 ans, Béatrice Picard a publié sa biographie, affirmant qu'elle n'était «pas assez vieille» pour le faire avant.

Elle a continué à jouer, apparaissant notamment dans District 31, populaire quotidienne de Luc Dionne.

Écoutez les réactions, témoignanges et souvenis récoltés dans les différentes émissions de Cogeco Média.

Béatrice Picard rend l'âme à 96 ans: Trudeau-Landry lui rend hommage

Avec

Jérôme Landry
Jérôme Landry
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau

et autres

«Béatrice Picard, c'est la vitalité, la force, la jeunesse éternelle»

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Décès de Béatrice Picard: «Quelle femme exceptionnelle!» -Danielle Ouimet

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
