Le leadership du chef de PLQ remis en doute

Une douzaine d'ex-élus, dont Raymond Bernier, réclament la démission de Pablo Rodriguez à la suite de l'enquête de l'UPAC qui touche le parti.
Écoutez Nathalie Normadeau et Luc Ferrandez commenter l'actualité du jour, jeudi, à La commission.
«Je trouve ça triste que des ex-collègues réclament le départ de Rodriguez...»
Autres sujets abordés:
- La bonne nouvelle du jour: Québec et la FMOQ annoncent avoir conclu une entente de principe;
- Croyez-vous à une paix durable entre l'Ukraine et la Russie?