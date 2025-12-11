 Aller au contenu
Politique provinciale
Entente de principe entre la CAQ et la FMOQ

«Ça va être bon, mais ce n’est pas la révolution» -Gaétan Barrette

par 98.5

0:00
9:21

Entendu dans

Radio textos

le 11 décembre 2025 12:27

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Ça va être bon, mais ce n’est pas la révolution» -Gaétan Barrette
Le gouvernement Legault et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) sont finalement parvenus à une entente de principe concernant la loi 2 qui fait débat depuis plusieurs mois. / Song_about_summer / Adobe Stock

Le gouvernement Legault et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) sont finalement parvenus à une entente de principe concernant la loi 2 qui fait débat depuis plusieurs mois. 

Écoutez Gaétan Barrette, ancien ministre de la Santé, chroniqueur aux émissions La Joute et Le Bilan, à LCN, en discuter jeudi au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«C'est probablement une bonne entente de la manière dont moi, je la définis: quand toutes les parties sont malheureuses de manière égale à la fin. Et là, toutes les parties vont être malheureuses égales. C'est sûr que les partis veulent dépeindre un tableau extraordinaire, mais ça va être quelque chose entre les deux. Je ne dis pas que c'est mauvais, au contraire. Ça va être bon, mais ce n’est pas la révolution.»

Gaétan Barrette

Vous aimerez aussi

«Pablo Rodriguez va passer une très, très mauvaise journée aujourd'hui»
Lagacé le matin
«Pablo Rodriguez va passer une très, très mauvaise journée aujourd'hui»
0:00
19:48
«Les deux hommes devraient se garder une petite gêne» -Nathalie Normandeau
Le Québec maintenant
«Les deux hommes devraient se garder une petite gêne» -Nathalie Normandeau
0:00
10:27

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
«J'ai trouvé ça difficile, moi, être un enfant» -Mélanie Maynard
Rattrapage
Grande entrevue
«J'ai trouvé ça difficile, moi, être un enfant» -Mélanie Maynard
Pourquoi le Canada se prive-t-il d'autos électriques abordables?
Rattrapage
Consommation
Pourquoi le Canada se prive-t-il d'autos électriques abordables?
Crise au PLQ: Pablo Rodriguez doit-il quitter?
Rattrapage
Enquête de l’UPAC
Crise au PLQ: Pablo Rodriguez doit-il quitter?
Jeunes en centres: «Ils sont tellement résilients» -Valérie Lebeuf
Rattrapage
Noël à la DPJ
Jeunes en centres: «Ils sont tellement résilients» -Valérie Lebeuf
Pour ou contre bloquer les réseaux sociaux aux moins de 16 ans?
Rattrapage
Débat
Pour ou contre bloquer les réseaux sociaux aux moins de 16 ans?
Adopter un animal pour combler la solitude: une solution efficace?
Rattrapage
Études sur le sujet
Adopter un animal pour combler la solitude: une solution efficace?
Les animatrices de Sex Oral donnent la parole à un pédophile
Rattrapage
Débat
Les animatrices de Sex Oral donnent la parole à un pédophile
«Béatrice Picard, c'est la vitalité, la force, la jeunesse éternelle»
Rattrapage
André Robitaille se souvient
«Béatrice Picard, c'est la vitalité, la force, la jeunesse éternelle»
Microbiome: 150 substances chimiques menacent votre santé intestinale
Rattrapage
Risques des aliments ultra-transformés
Microbiome: 150 substances chimiques menacent votre santé intestinale
Épier son partenaire en ligne: quand la curiosité mène au doute dans le couple
Rattrapage
Réseaux sociaux
Épier son partenaire en ligne: quand la curiosité mène au doute dans le couple
Est-ce que les données du marché immobilier ont une influence sur vous?
Rattrapage
Vente et achat
Est-ce que les données du marché immobilier ont une influence sur vous?
Prenez-vous le risque de rouler avec des pneus trop usés?
Rattrapage
Au moins un automobiliste sur quatre le fait
Prenez-vous le risque de rouler avec des pneus trop usés?
Est-ce que toute condition médicale mérite un traitement?
Rattrapage
Sujet tabou
Est-ce que toute condition médicale mérite un traitement?
«Des théories du complot qui ne sont plus si éloignées de la réalité militaire»
Rattrapage
Armes psychotroniques
«Des théories du complot qui ne sont plus si éloignées de la réalité militaire»