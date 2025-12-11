Entente de principe entre la CAQ et la FMOQ

Le gouvernement Legault et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) sont finalement parvenus à une entente de principe concernant la loi 2 qui fait débat depuis plusieurs mois.
Écoutez Gaétan Barrette, ancien ministre de la Santé, chroniqueur aux émissions La Joute et Le Bilan, à LCN, en discuter jeudi au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«C'est probablement une bonne entente de la manière dont moi, je la définis: quand toutes les parties sont malheureuses de manière égale à la fin. Et là, toutes les parties vont être malheureuses égales. C'est sûr que les partis veulent dépeindre un tableau extraordinaire, mais ça va être quelque chose entre les deux. Je ne dis pas que c'est mauvais, au contraire. Ça va être bon, mais ce n’est pas la révolution.»