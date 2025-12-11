Le PQ souhaite une majorité numérique

Le Parti québécois a souligné que s'il accède au gouvernement, une majorité numérique interdisant l'accès aux réseaux sociaux s'appliquera aux jeunes de moins de 14 ans.
Écoutez Pascal Paradis, député péquiste de Jean-Talon, discuter de cette idée que défend sa formation politique, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«C'est maintenant documenté que les réseaux sociaux ont des impacts néfastes sur la santé physique et psychologique des jeunes. C'est devenu incontestable. La commission spéciale sur les écrans en a fait le tour. Et ce qu'on se dit, c'est que c'est grave ce qui se passe, c'est un enjeu de santé publique. C'est un enjeu de sécurité aussi.»