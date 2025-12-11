Le PQ souhaite une majorité numérique

Le Parti québécois a souligné que s'il accède au gouvernement, une majorité numérique interdisant l'accès aux réseaux sociaux s'appliquera aux jeunes de moins de 14 ans.

Écoutez Pascal Paradis, député péquiste de Jean-Talon, discuter de cette idée que défend sa formation politique, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.