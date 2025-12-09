Au Québec, une hausse de 7% est prévue pour 2026

Le prix des propriétés au Québec est en hausse de 7 % pour les prévisions 2026, selon Royal LePage.

Les conditions de marché favorisent les vendeurs et les prix continuent d'augmenter à l'extérieur de Montréal. Des villes comme Québec sont encore en situation de surchauffe, où la surenchère accélère l'augmentation des prix.

Toutefois, la situation est différente à Montréal, où le marché tend vers l'équilibre, particulièrement pour la copropriété. La diminution de la demande des investisseurs et des étudiants étrangers (souvent consommateurs de petits espaces) est un facteur clé qui explique ce ralentissement de la hausse des prix au centre-ville.

Écoutez Charles Brant, directeur de l’analyse du marché immobilier à l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, mardi, au micro de Philippe Cantin.