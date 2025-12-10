Au moment où le centre du Québec est désigné comme l'épicentre grippal au Canada, le professeur et épidémiologiste Benoît Masse confirme que la grippe frappe plus tôt que l'an dernier, ce qui est particulièrement préoccupant à deux semaines de Noël.

L'anomalie était plutôt l'an passé, où le pic de la grippe avait été atteint très tard, en fin février/début mars.

Cette année, la souche en circulation est reconnue pour être «assez difficile» et peut avoir des impacts sérieux, surtout chez les personnes âgées.

Écoutez Benoît Masse, épidémiologiste et professeur à l’École de santé publique de l’Université de Montréal, faire le point sur la saison de la grippe, au micro de Philippe Cantin.

L'efficacité du vaccin cette année est remise en question. Les données préliminaires du Québec suggèrent une efficacité qui pourrait se situer entre 30 et 40%. Cependant, M. Masse insiste sur un point crucial: si les gens ne se vaccinent pas, l'efficacité est assurément de 0 %.