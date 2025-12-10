Chronique économique

Le Groupe Dynamite, qui connaît un grand succès économique, ouvrira un magasin sur Oxford Street à Londres et cible des centres commerciaux haut de gamme dans le monde.
Écoutez la chroniqueuse économie Marie-Eve Fournier discuter de la stratégie d'expansion de la compagnie, mercredi, lors de sa chronique financière au micro de Patrick Lagacé.
«On parle d'une stratégie d'expansion structurée et très ambitieuse pour une entreprise montréalaise. Parce qu'on s'en doute, un local sur la rue Oxford, ce n'est pas donné. Mais le propriétaire a très hâte de voir qui va entrer dans son magasin. Il dit qu'il va regarder les touristes d'où ils viennent pour avoir une idée de l'endroit des autres pays dans le monde où il devrait ouvrir ses prochains magasins. Il place ses pions et agit de façon très judicieuse.»