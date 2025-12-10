La saison des virus bat de son plein et le pic de la grippe devrait frapper avant le jour de l'an, selon plusieurs spécialistes.
Écoutez le Dr Karl Weiss, microbiologiste spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal, aborder le sujet, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.
«Il y a une espèce de vague précoce de la grippe cette année. Probablement que l'intensité des voyages favorise une transmission de l'infection. Il y a aussi, à l'échelle globale, peut-être une moins bonne prise de vaccin contre la grippe pour les populations à risque. C'est un ensemble de facteurs qui font que la grippe a tendance à s'installer, puis à se propager.»