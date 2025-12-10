 Aller au contenu
Saison de la grippe: le pic attendu avant le Jour de l'an

le 10 décembre 2025

Saison de la grippe: le pic attendu avant le Jour de l'an
La saison des virus bat de son plein et le pic de la grippe devrait frapper avant le jour de l'an, selon plusieurs quotidiens mercredi. / Subbotina Anna / Adobe Stock

La saison des virus bat de son plein et le pic de la grippe devrait frapper avant le jour de l'an, selon plusieurs spécialistes. 

Écoutez le Dr Karl Weiss, microbiologiste spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal, aborder le sujet, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.

«Il y a une espèce de vague précoce de la grippe cette année. Probablement que l'intensité des voyages favorise une transmission de l'infection. Il y a aussi, à l'échelle globale, peut-être une moins bonne prise de vaccin contre la grippe pour les populations à risque. C'est un ensemble de facteurs qui font que la grippe a tendance à s'installer, puis à se propager.»

Dr Karl Weiss

