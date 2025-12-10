Périodes difficiles

Patrice Brisebois, qui a joué durant 16 ans comme défenseur des Canadiens de Montréal, a été nommé récemment comme président du Conseil d’administration de l’Association des Anciens Canadiens.
Écoutez l'ancien joueur discuter de son nouveau poste et de l'état actuel de l'équipe des Canadiens de Montréal mercredi, au micro de Patrick Lagacé.
La pression est-elle plus forte pour les joueurs aujourd'hui?
«Alors, l'athlète, il doit rester focalisé sur le travail qu'il a à faire. Ce n'est pas un travail facile. Et ça reste que ce ne sont pas des robots, ce sont des êtres humains. Ce sont des athlètes extraordinaires qui poussent la machine soir après soir, jour après jour. Mais entre une victoire ou une défaite, la ligne est très, très, très mince.»