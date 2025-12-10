Périodes difficiles

Patrice Brisebois, qui a joué durant 16 ans comme défenseur des Canadiens de Montréal, a été nommé récemment comme président du Conseil d’administration de l’Association des Anciens Canadiens.

Écoutez l'ancien joueur discuter de son nouveau poste et de l'état actuel de l'équipe des Canadiens de Montréal mercredi, au micro de Patrick Lagacé.

La pression est-elle plus forte pour les joueurs aujourd'hui?