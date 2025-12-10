Modifications de voyages: comment ça se passe pour les clients d'Air Transat?

Plusieurs voyageurs ont modifié leur plan de vacances étant donné la possible grève, finalement évitée, des pilotes d'Air Transat.
Écoutez Éric Boissonneault, vice-président de l'Association des agents de voyage du Québec, discuter des protections aux clients de la compagnie, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.
«La plus grosse problématique a été les rapatriements. Les gens qui étaient à destination, qui devaient revenir. Oui, il y en a plusieurs que leurs vacances ont été écourtées d'une journée ou deux. Transat s'est déjà engagée à rembourser la perte de nuit à destination et les frais afférents, mais ça s'est quand même relativement très, très bien passé. Je pense que certaines notes s'étaient prises du côté de la compagnie avec ce qui s'était passé chez Air Canada cet été.»