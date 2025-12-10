Poursuite de la famille de Nooran Rezayi

Le drame entourant la mort du jeune Nooran Rezayi, 15 ans, tué par des policiers de Longueuil, prend une nouvelle tournure avec la poursuite intentée par sa famille contre les agents impliqués et la Ville.

Face à cette situation déchirante, Luc Ferrandez propose une approche radicale et inattendue, prônant une «générosité exceptionnelle pour un drame extrêmement exceptionnel et triste».

Il recommande à la Ville de payer immédiatement 2 millions de dollars à la famille et 500 000 dollars supplémentaires au frère et aux amis proches, un geste qu'il qualifie de «méchant bon deal» pour éviter un long et coûteux cafouillage judiciaire.

Écoutez le billet d'humeur de Luc Ferrandez, au micro de Patrick Lagacé, mercredi matin.