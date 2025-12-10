Grève des pilotes évitée mercredi

Tous les départs des avions de la compagnie Air Transat seront maintenus mercredi avant-midi, alors que la possibilité d'une grève des pilotes a été écartée.
Écoutez le journaliste Philippe Bonneville, présentement à l'aéroport Montréal-Trudeau, discuter du soulagement des passagers qui pourront prendre leur avion respectif.
«On voit qu'Air Transat a l'intention de rétablir ses opérations normales assez rapidement. Au comptoir de Transat, les voyageurs arrivent avec un grand sourire. Jusqu'à hier soir, ils ne savaient pas s'ils pourraient partir en voyage ou non. Ils l'ont su comme nous tous, vers 20 h qu'il n'y aurait pas de grève aujourd'hui.»