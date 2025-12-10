 Aller au contenu
Société
Ville de Montréal

Dégâts causés par les chenillettes: des milliers $ à rembourser aux résidents

par 98.5

0:00
3:56

le 10 décembre 2025 09:02

Chaque hiver, les chenillettes qui déneigent les trottoirs accrochent des vélos, des clôtures ou divers objets, ce qui force la Ville de Montréal à rembourser aux résidents des sommes considérables. / Christopher Drost / La Presse canadienne

Chaque hiver, les chenillettes qui déneigent les trottoirs accrochent des vélos, des clôtures ou divers objets, ce qui force la Ville de Montréal à rembourser aux résidents des sommes considérables, révèle mercredi un article de La Presse.

Écoutez Mario Trudeau, président de l’Association des entrepreneurs de déneigement du Québec, en discuter au micro de Patrick Lagacé.

«C'est quasiment pas surprenant! Les pistes cyclables maintenant sont déneigées par la Ville de Montréal. Ça amène encore plus de mobilier urbain, c'est-à-dire des poubelles, des supports à vélo, des lampadaires et ainsi de suite.»

Mario Trudeau

