Chaque hiver, les chenillettes qui déneigent les trottoirs accrochent des vélos, des clôtures ou divers objets, ce qui force la Ville de Montréal à rembourser aux résidents des sommes considérables, révèle mercredi un article de La Presse.

