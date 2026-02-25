Peine pour adulte pour un ado

En 2021, Darcy Lavaud, alias «Baby Savage», a commis un triple meurtre à Montréal à l'âge de 17 ans lors d'une fusillade liée à un conflit de gangs de rue à Rivière-des-Prairies.

Fait exceptionnel, l'accusé a accepté de recevoir une peine pour adulte afin d'éviter la possibilité d'une sentence à perpétuité. Il a plaidé coupable à homicide involontaire et voies de fait graves, recevant 14 ans de prison. Il a aussi reçu une sentence de 12 ans pour une autre fusillade.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel rappeler les faits suivi de l'analyse du criminaliste en droit des jeunes contrevenants Tiago Murias, mercredi, à Lagacé le matin.