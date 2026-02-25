 Aller au contenu
Justice et faits divers
Peine pour adulte pour un ado

«C'est le châtiment, une peine pour adulte, qui est la bombe atomique»

par 98.5

0:00
17:08

Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 février 2026 07:53

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
«C'est le châtiment, une peine pour adulte, qui est la bombe atomique»
Darcy Lavaud a accepté de recevoir une peine pour adulte afin d'éviter la possibilité d'une sentence à perpétuité. / Henry Saint John / Adobe Stock

En 2021, Darcy Lavaud, alias «Baby Savage», a commis un triple meurtre à Montréal à l'âge de 17 ans lors d'une fusillade liée à un conflit de gangs de rue à Rivière-des-Prairies.

Fait exceptionnel, l'accusé a accepté de recevoir une peine pour adulte afin d'éviter la possibilité d'une sentence à perpétuité. Il a plaidé coupable à homicide involontaire et voies de fait graves, recevant 14 ans de prison. Il a aussi reçu une sentence de 12 ans pour une autre fusillade.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel rappeler les faits suivi de l'analyse du criminaliste en droit des jeunes contrevenants Tiago Murias, mercredi, à Lagacé le matin.

«C'est le châtiment, une peine pour adulte, qui est la bombe atomique en matière de justice pénale pour adolescents. C'est une mesure exceptionnelle.»

Me Tiago Murias

Me Murias souligne par ailleurs que la criminalité juvénile change: les jeunes commettent des crimes violents de plus en plus tôt, délaissant la trajectoire habituelle de la petite délinquance pour passer directement aux armes à feu.

Vous aimerez aussi

Incendie majeur dans une église désaffectée du Sud-Ouest
Lagacé le matin
Incendie majeur dans une église désaffectée du Sud-Ouest
0:00
2:15
Faut-il un âge minimal pour conduire une motoneige sur un terrain privé?
Radio textos
Faut-il un âge minimal pour conduire une motoneige sur un terrain privé?
0:00
13:19

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Bâtir pour moins cher au Québec: Luc Ferrandez n'y croit pas
Rattrapage
Construction
Bâtir pour moins cher au Québec: Luc Ferrandez n'y croit pas
Taux de diplomation: pourquoi le Québec perd-il sa bataille face à l'Ontario?
Rattrapage
Éducation
Taux de diplomation: pourquoi le Québec perd-il sa bataille face à l'Ontario?
Financement des athlètes: «On est pas mal dans les pires» -Laurent Dubreuil
Rattrapage
Une réflexion nécessaire
Financement des athlètes: «On est pas mal dans les pires» -Laurent Dubreuil
Pavel Durov: le fondateur de Telegram dans la mire de la Russie
Rattrapage
Après ses démêlés judiciaires en France
Pavel Durov: le fondateur de Telegram dans la mire de la Russie
Les enjeux de santé mentale répandus dans l’industrie musicale
Rattrapage
Musique et psychologie
Les enjeux de santé mentale répandus dans l’industrie musicale
Le marché noir du cannabis s'installe sur Google Maps
Rattrapage
Accès aux drogues
Le marché noir du cannabis s'installe sur Google Maps
Puces dans les bacs à déchets: Lorraine mise sur l'environnement
Rattrapage
Le maire se défend
Puces dans les bacs à déchets: Lorraine mise sur l'environnement
Des médecins payés plus pour des patients traités par des infirmières
Rattrapage
Système de santé
Des médecins payés plus pour des patients traités par des infirmières
Discours sur l'état de l'Union: «C'était du Trump pur jus»
Rattrapage
États-Unis
Discours sur l'état de l'Union: «C'était du Trump pur jus»
Miracle: après 12 jours, l’eau est revenue à Tétreaultville
Rattrapage
Canalisations gelées
Miracle: après 12 jours, l’eau est revenue à Tétreaultville
Lena Metlege Diab: «L'invisibilité médiatique devient problématique»
Rattrapage
Elle ne donne aucune entrevue
Lena Metlege Diab: «L'invisibilité médiatique devient problématique»
Campement de sans-abris: une cohabitation parfois difficile et dangereuse
Rattrapage
Cri du cœur des riverains
Campement de sans-abris: une cohabitation parfois difficile et dangereuse
La méconnaissance de la finance: un danger pour les jeunes
Rattrapage
Vulnérabilité économique
La méconnaissance de la finance: un danger pour les jeunes
Nouveau sondage au provincial: le PLQ talonne le PQ
Rattrapage
Intentions de vote
Nouveau sondage au provincial: le PLQ talonne le PQ