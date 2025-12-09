36 ans plus tard, il regrette encore

La tuerie de l’école Polytechnique continue de raviver de douloureux souvenirs au Québec, même 36 ans après la tragédie survenue le 6 décembre 1989.

Et c’est particulièrement le cas de Stéphane Guay, qui était assis dans la salle de cours lorsque le tireur a fait irruption.

Il a signé une lettre ouverte poignante dans La Presse en fin de semaine pour expliquer qu’il regrette encore à ce jour de ne pas avoir agi pour freiner le tueur.

Écoutez son entrevue au micro de Patrick Lagacé, mardi.

Il raconte les moments qui ont suivi l’entrée du tireur lorsqu’il a obtempéré, comme ses camarades de classe masculins, et qu’il a quitté la salle de classe…