Sensibilisation à l’utilisation des écrans

Les activités d’un organisme qui aident les jeunes à gérer leur consommation d’écran sont menacées puisque le Conseil du Trésor du Québec n’a pas encore donné suite à leur demande de financement pour les prochaines années.

Depuis 2020, le Centre pour l'intelligence émotionnelle (CIEL) a sensibilisé gratuitement près de 50 000 jeunes à travers la province. Il peut compter pour cela sur une subvention de 675 000 $.

Écoutez Emmanuelle Parent, cofondatrice et directrice générale du Centre pour l’intelligence émotionnelle (CIEL), expliquer sa situation, lundi, à La commission.