Horaires démesurés

Nathalie Normandeau a été surprise de recevoir la visite d’une livreuse après 22 h à son domicile. L’animatrice a été choquée d’apprendre qu’elle était au travail depuis 5 h 30 du matin.
Faut-il limiter les heures de travail des livraisons à domicile ?
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder le sujet, lundi, à La commission.
«Ils ont une pression pas possible sur leurs épaules, ils ont des dizaines de colis à livrer dans une journée. Puis ils ont pas le choix, ils doivent livrer leur colis dans la journée même. Et là je me suis dit ben “Bien voyons donc, ça n'a pas de bon sens”. Je comprends qu'ils sont responsables de faire leurs propres horaires, mais ils ont une pression incroyable.»