Un calculateur vous aide à y voir plus clair

Est-ce que travailler à la retraite peut être payant ?

Le gouvernement du Québec propose un calculateur gratuit permettant aux personnes de 55 ans et plus d’estimer l’impact fiscal d’un retour au travail pendant la retraite.

Entre 65 et 69 ans, grâce au crédit pour prolongation de carrière, il est possible de conserver jusqu’à 73% des revenus supplémentaires, mais ce taux varie selon la situation.

Écoutez le journaliste de L'Actualité, Karl Rettino-Parazelli, parler de cet outil et de ses nuances au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.