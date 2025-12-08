Un calculateur vous aide à y voir plus clair

Est-ce que travailler à la retraite peut être payant ?
Le gouvernement du Québec propose un calculateur gratuit permettant aux personnes de 55 ans et plus d’estimer l’impact fiscal d’un retour au travail pendant la retraite.
Entre 65 et 69 ans, grâce au crédit pour prolongation de carrière, il est possible de conserver jusqu’à 73% des revenus supplémentaires, mais ce taux varie selon la situation.
Écoutez le journaliste de L'Actualité, Karl Rettino-Parazelli, parler de cet outil et de ses nuances au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.
«J'ai soumis ce calculateur à des fiscalistes, à des experts de deux cabinets qui ont analysé les données et qui ont constaté qu'entre 65 et 69 ans, c'est avantageux. C'est parce qu'à 65 ans, on touche le crédit pour prolongation de carrière, un crédit du gouvernement du Québec pour nous inciter à prolonger notre carrière. Sauf qu'à 70 ans, si l'on gagne plus d'argent, on perd des crédits. Donc, entre 65 et 69 ans, surtout si l'on est un couple de retraités, c'est particulièrement avantageux.»