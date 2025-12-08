Perspectives réduites

Il sera de plus en plus difficile de changer d’emploi au cours des prochaines années, car selon les prévisions, moins de postes seront créés au Québec.

Au cours des 20 dernières années, une moyenne de 44 510 nouveaux emplois étaient générés. Mais selon la dernière mise à jour économique du ministre Eric Girard, cette moyenne sera de 13 550 nouveaux postes pour les quatre prochaines années.

Écoutez Michel Girard, chroniqueur économique au Journal de Montréal revenir sur cet enjeu, lundi, au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.