De 18 à 9 mois

Le ministre de l'Environnement, Bernard Drainville, a confirmé en conférence de presse lundi que les délais exigés par son ministère pour approuver les grands projets seront réduits de moitié.
En entrevue avec Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau lundi après-midi, Bernard Drainville a tenu à souligner que la réduction des délais d'évaluation n'impactera pas la qualité de celle-ci.
Écoutez à ce sujet le ministre de l’Environnement du Québec, Bernard Drainville, au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.
«Dans l'intérêt de notre économie et de notre environnement, nous n'avons absolument pas intérêt à avoir des processus qui sont lourds et hyperbureaucratiques. Moi, je pense qu'on peut avoir un processus qui a moins de lourdeur mais qui préserve toute sa rigueur. Ça, c'est mon objectif. Le maître-mot, c'est l'équilibre.»