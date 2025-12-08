De 18 à 9 mois

Le ministre de l'Environnement, Bernard Drainville, a confirmé en conférence de presse lundi que les délais exigés par son ministère pour approuver les grands projets seront réduits de moitié.

En entrevue avec Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau lundi après-midi, Bernard Drainville a tenu à souligner que la réduction des délais d'évaluation n'impactera pas la qualité de celle-ci.

Écoutez à ce sujet le ministre de l’Environnement du Québec, Bernard Drainville, au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.